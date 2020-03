Blessée depuis le Masters de Shenzhen en fin d’année 2019, Bianca Andreescu devait refaire son retour à la compétition à Miami. La suspension du circuit WTA jusqu’au 2 mai en raison du coronavirus la prive d’un retour. Sur les réseaux sociaux, la Canadienne a lancé un don pour aider dans cette crise sanitaire : « Je donne une raquette signée à athletesrelief.org afin de redonner dans cette période difficile. Vous pouvez faire un don pour avoir la chance de la gagner et tous les profits seront reversés au fonds qui lutte contre le COVID-19. »

Family/Friends/Fans ! I’m donating a signed racquet to https://t.co/MrU92NFKcf in order to give back during this difficult time. YOU can donate for a chance to win with all proceeds going directly to the CDP’s COVID-19 Response Fund. Please donate if you can, $25 goes a long way ! ! pic.twitter.com/ORTIbS9mtz

— Bianca (@Bandreescu_) March 16, 2020