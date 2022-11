Bianca Andreescu est actuel­le­ment revenue à la 45ème place mondiale.

Après trois années compli­quées marquées par les bles­sures depuis son titre à l’US Open en 2019, la Canadienne retrouve des couleurs cette année avec une saison plutôt encou­ra­geante avec 19 victoires pour 12 défaites.

Bianca va pouvoir réaliser une vraie pré‐saison et entre­tient de grands espoirs pour l’année 2023.

« Ces dernières semaines, je me suis sentie très bien, tant sur le plan physique que sur le plan du tennis. Mon tennis est à nouveau remar­quable, mais je veux y aller étape par étape, sans me fixer des attentes trop élevées. Je vais avoir une excel­lente pré‐saison, alors que je n’ai pas pu vraiment le faire les années précé­dentes, donc je pres­sens que 2023 sera une grande année pour moi. Je me vois à nouveau dans le top 10″ a déclaré la Canadienne.