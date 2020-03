Blessée au genou depuis le Masters de Shenzhen en fin d’année 2019 où elle avait été contrainte de déclarer de forfait pendant la compétition, Bianca Andreescu n’a pas pu retrouver les courts depuis janvier toujours à cause de cette blessure. La Canadienne, qui devra sans doute patienter en raison d’une possible suspension du circuit pendant six semaines, s’est confiée à People et explique vouloir revenir encore plus forte : « Je suis vraiment impatiente de reprendre la compétition. Je veux faire le maximum donc je suis aussi anxieuse, mais je suis prête. J’ai fait beaucoup de rééducation sur mon genou, du renforcement. Je travaille vraiment très dur. Je suis juste prête à reprendre la compétition. Je pense que je serai à un niveau encore plus élevé qu’auparavant. »