Bianca Andreescu était l’invitée de Tracy Austin sur Tennis Channel. La Canadienne, lauréate de l’US Open 2019, n’avait pas eu le temps de débuter l’année 2020 en raison d’une blessure au genou qu’elle traîne depuis l’automne dernier. Alors, elle a expliqué qu’elle se servait de cette période de suspension du circuit pour se refaire totalement : « J’étais censée reprendre à Indian Wells, mais finalement nous avons pensé qu’il était préférable d’attendre encore un peu. Je devais être prête pour Miami, donc c’est juste un peu de malchance que cela arrive en même temps (le coronavirus et la suspension du circuit). Je prends ce temps pour guérir complètement, même si je pense que c’était le cas (…) Ce n’est pas simple, j’essaie de rester motivée et de m’entraîner dur dans ma petite salle de gym à la maison. Je passe beaucoup de temps à la maison, je joue à la X-Box et je lis beaucoup. J’essaie de rester motivée et productive. Je profite de cette période pour me remettre totalement de ma blessure et me préparer à faire mon retour. »