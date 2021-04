Dans un long message sur les réseaux sociaux, Bianca a donné des nouvelles très rassu­rantes concer­nant sa bles­sure contractée lors de sa finale perdue face à Barty.

Si elle doit faire l’im­passe sur la Billie Jean Cup, elle sera bien présente sur le tour pour le retour de la terre‐battue : « Je suis déçue de ne pas pouvoir repré­senter mon pays mais je dois l’ac­cepter. Cette déci­sion n’a pas été facile à prendre. Maintenant, je dois penser à bien récu­pérer et me préparer pour la saison sur terre‐battue et pour le reste de la saison ».

Plus de peur que de mal donc pour la Canadienne dont le corps reste fragile. Que Bianca soit « opéra­tion­nelle » est une bonne nouvelle pour le circuit féminin. Le chan­ge­ment a d’ailleurs déjà eu lieu à Miami ou chacune de ses sorties nous ont offert du suspense et un tennis de combat­tante qu’a­dore les fans.