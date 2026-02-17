AccueilWTAAndreeva : "A l'époque de Nadal et Federer, je m'identifiais davantage à...
Andreeva : « A l’époque de Nadal et Federer, je m’iden­ti­fiais davan­tage à Djokovic. Il faut dire que je ne me sentais pas aussi élégante que Roger »

Dernièrement chez nos confrères de Championnat, Mirra Andreeva s’est confiée sur les idoles qui lui ont permis de progresser et de trouver son iden­tité.

« J’aime Djokovic pour son aura, sa capa­cité à surmonter les diffi­cultés, à faire preuve de disci­pline et à s’adapter à toutes les situa­tions. Même à l’époque de Nadal et Federer, je m’iden­ti­fiais davan­tage à Djokovic, il faut dire que je ne me sentais pas aussi élégante que Roger, ni aussi compé­ti­tive que Rafa, mais j’avais un sens aigu de la disci­pline, la capa­cité de trouver des solu­tions et de relever tous les défis »

