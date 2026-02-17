Dernièrement chez nos confrères de Championnat, Mirra Andreeva s’est confiée sur les idoles qui lui ont permis de progresser et de trouver son identité.
« J’aime Djokovic pour son aura, sa capacité à surmonter les difficultés, à faire preuve de discipline et à s’adapter à toutes les situations. Même à l’époque de Nadal et Federer, je m’identifiais davantage à Djokovic, il faut dire que je ne me sentais pas aussi élégante que Roger, ni aussi compétitive que Rafa, mais j’avais un sens aigu de la discipline, la capacité de trouver des solutions et de relever tous les défis »
Publié le mardi 17 février 2026 à 09:45