Sur un media russe, la jeune Mira Andreeva a défini les objectifs de sa carrière. Evidemment si elle espère gagner des grands titres et aussi des plusieurs tournois du Grand Chelem, elle veut aussi marquer l’histoire de ce sport par son attitude.
« Je dirais que je veux être une joueuse de tennis dont on se souviendra pour sa curiosité et sa créativité sur le court, mais pour le plaisir que je donnerai aux fans. Enfin, comme pour Nadal, je veux que l’on se souvienne de moi pour ma modestie et mon humilité »
Voila plutôt un beau programme à accomplir.
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 11:18