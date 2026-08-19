Mirra Andreeva a réalisé l’un de ses rêves en remportant l’édition 2026 de Roland‐Garros, en dominant la surprenante Chwalinska en finale, au terme d’un tournoi marqué par la chute successive des principales têtes de série.
Interrogée par nos confrères russes de Championat, la numéro 6 mondiale est revenue sur son sacre parisien, mais surtout sur la période qui a suivi. Après s’être accordé une coupure de onze jours sans toucher une raquette, la Russe a connu un retour à l’entraînement particulièrement difficile. Une reprise qui l’a même inquiétée pendant quelques jours avant qu’elle ne retrouve progressivement ses sensations.
« J’ai eu une très longue pause, exactement 11 jours. Pas de tennis, pas de raquette, rien du tout. Presque deux semaines sans jouer au tennis : c’était le meilleur moment de l’année.Pour être honnête, revenir et reprendre l’entraînement n’a pas été facile. C’était le côté négatif d’une pause aussi longue. Après cinq minutes à jouer du fond du court, j’étais déjà essoufflée et je me demandais : Mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ?Au bout d’environ une semaine, j’ai commencé à retrouver mon rythme habituel et mes sensations sur le court. Je me suis alors dit : “Dieu merci, je suis à nouveau en forme » a déclaré Mirra Andreeva.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 15:56