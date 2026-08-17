Mirra Andreeva a eu du mal à enchaîner après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Paris, réali­sant ainsi l’un de ses plus grands rêves.

Après sa victoire pour son entrée en lice à Cincinnati, la Russe a été inter­rogée en confé­rence de presse sur la manière dont elle avait géré l’après-sacre. Elle a notam­ment confié s’être accordé un petit plaisir pour célé­brer son titre.

« Je n’ai rien acheté au début… Bon, en fait, je mens. Je me suis acheté un très joli sac. Il n’était pas parti­cu­liè­re­ment cher, mais cela faisait un bon moment que j’en avais envie.Je n’ai eu que quatre jours de repos parce que nous devions reprendre l’entraînement et effec­tuer la tran­si­tion vers le gazon. Je n’ai donc pas vrai­ment eu le temps de célé­brer, mais quatre jours, c’est toujours mieux que rien.C’est un sac Louis Vuitton, noir et très simple. Je voulais quelque chose que je puisse emmener partout avec moi, et je l’adore » a déclaré la numéro 6 mondiale.