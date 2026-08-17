Mirra Andreeva a eu du mal à enchaîner après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Paris, réalisant ainsi l’un de ses plus grands rêves.
Après sa victoire pour son entrée en lice à Cincinnati, la Russe a été interrogée en conférence de presse sur la manière dont elle avait géré l’après-sacre. Elle a notamment confié s’être accordé un petit plaisir pour célébrer son titre.
« Je n’ai rien acheté au début… Bon, en fait, je mens. Je me suis acheté un très joli sac. Il n’était pas particulièrement cher, mais cela faisait un bon moment que j’en avais envie.Je n’ai eu que quatre jours de repos parce que nous devions reprendre l’entraînement et effectuer la transition vers le gazon. Je n’ai donc pas vraiment eu le temps de célébrer, mais quatre jours, c’est toujours mieux que rien.C’est un sac Louis Vuitton, noir et très simple. Je voulais quelque chose que je puisse emmener partout avec moi, et je l’adore » a déclaré la numéro 6 mondiale.
Publié le lundi 17 août 2026 à 11:18