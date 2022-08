Andrey Rybakin, père de Rybakina : « À un moment donné, la fédération russe m’a envoyé une proposition pour Elena, et honnêtement, j’aurais honte d’envoyer un tel contrat »

Plus d’un mois après le sacre de sa fille, Elena Rybakina, à Wimbledon et la récu­pé­ra­tion osée de Shamil Tarpischev, le président de la fédé­ra­tion russe, Andrew Rybakin a décidé de s’ex­primer et de réta­blir une certaine vérité.

Selon lui, si sa fille a choisi de repré­senter le Kazakhstan plutôt que la Russie, c’est en grande partie à cause du contrat envoyé par la fédé­ra­tion russe il y a plusieurs années. Un contrat qu’il juge honteux.

« À un moment donné, la fédé­ra­tion m’a envoyé un contrat pour Elena. Mais je l’ai regardé et je me suis senti triste. L’essence du contrat est exprimée dans l’ac­croche bien connue : ‘Il n’y a pas d’argent, mais tu t’ac­croches.’ Honnêtement, j’au­rais honte d’en­voyer un tel contrat. Et l’ap­proche elle‐même est « notre produit ». Un autre dirait – « biomasse ». Malheureusement, nous avons une telle approche des indi­vidus. Je ne m’of­fense pas contre qui que ce soit. C’est juste que certaines choses sont dites en raison, disons, de limi­ta­tions linguis­tiques. Il n’y a que quelques personnes qui ont reçu une bonne éduca­tion et obtenu des résul­tats élevés dans le sport. »