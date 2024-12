L’ancien joueur améri­cain remet l’église au centre du village concer­nant l’af­faire Swiatek. Contrairement à des anciens collègues de travail comme Kafelnikov, Andy prend la défense de la joueuse polo­naise. Ces propos un peu crus ont l’avan­tage de poser le vrai débat, celui des doses infimes détectés par les tests réalisés par l’Agence Mondiale d’Antidopage.

« Je ne peux pas appeler ça du dopage. C’est juste prendre de la méla­to­nine pour le déca­lage horaire à 2h30 du matin à Cincy. C’est tout simple­ment malheu­reux pour elle, évidem­ment. Un test négatif à Paris aux Jeux olym­piques, des tests néga­tifs à New York. Ce n’est donc pas un problème récur­rent. C’est tout simple­ment nul parce que les gros titres diront que les gens, les personnes les plus stupides de notre sport, « Ah, le dopage ! » J’ai déjà pris de la méla­to­nine. Qui peut dire que les nôtres n’étaient pas conta­mi­nées et allons‐nous conti­nuer à nous en tenir à nous baser sur des tests qui détectent des doses d’un milliar­dième de gramme de quelque chose ou de la méla­to­nine conta­minée qui n’a eu aucun effet positif sur les performances »