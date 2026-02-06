Ecarté, interdit de stade, Stephano Vukov, jadis « paria » du tennis semble redorer son blason depuis que sa joueuse a soulevé le trophée en Australie.

On se souvient de la sortie de Davenport qui expli­quait qu’Elena était en danger à ses côtés et de la sanc­tion infligée par la WTA qui l’avait suspendu

Depuis, tout est rentré dans l’ordre semble‐t‐il et Elena a retrouvé son tennis comme l’ex­plique juste­ment Andy Roddick.

« Je ne connais pas les détails de leur rela­tion. Ce que je sais, c’est que son meilleur tennis a été joué en présence de Vukov. Il semble y avoir eu un chan­ge­ment dans le le style de leurs conver­sa­tions. Je suis donc ravi de voir leur rela­tion évoluer et j’es­père que tout est rentré dans l’ordre. Il est indé­niable que leurs résul­tats sont là. Elle joue tout simple­ment mieux en sa présence. Je ne dis pas que tout est parfait, je dis simple­ment que les résul­tats sont là quand il est son entraî­neur et nous ne revien­drons pas sur ce qu’il s’est passé dernièrement »