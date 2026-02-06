Ecarté, interdit de stade, Stephano Vukov, jadis « paria » du tennis semble redorer son blason depuis que sa joueuse a soulevé le trophée en Australie.
On se souvient de la sortie de Davenport qui expliquait qu’Elena était en danger à ses côtés et de la sanction infligée par la WTA qui l’avait suspendu
Depuis, tout est rentré dans l’ordre semble‐t‐il et Elena a retrouvé son tennis comme l’explique justement Andy Roddick.
« Je ne connais pas les détails de leur relation. Ce que je sais, c’est que son meilleur tennis a été joué en présence de Vukov. Il semble y avoir eu un changement dans le le style de leurs conversations. Je suis donc ravi de voir leur relation évoluer et j’espère que tout est rentré dans l’ordre. Il est indéniable que leurs résultats sont là. Elle joue tout simplement mieux en sa présence. Je ne dis pas que tout est parfait, je dis simplement que les résultats sont là quand il est son entraîneur et nous ne reviendrons pas sur ce qu’il s’est passé dernièrement »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 10:58