Au cours d’une discus­sion avec Kim Clijsters dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick s’est exprimé sur Mirra Andreeva, qui a impres­sionné tout le monde en rempor­tant le WTA 1000 d’Indian Wells après avoir battu coup sur coup Iga Swiatek et Aryna Sabalenka en demies et en finale.

Pour l’an­cien numéro 1 mondial, la jeune russe est une joueuse atypique et son jeu est une sorte de mélange entre son inter­lo­cu­trice belge et Martina Hingis.

« C’est bizarre, quand elle frappe des coups gagnants, on dirait que les gens sont abasourdis. On n’a pas l’im­pres­sion qu’elle frappe plus fort que les autres, c’est comme si elle choi­sis­sait la bonne trajec­toire et le bon coup. Elle fait tomber la balle, elle peut la jouer haut. C’est étrange. Elle sert bien, mais cela me rappelle la façon dont Martina Hingis avait l’ha­bi­tude de jouer. Elle jouait un peu contre votre mouve­ment. C’est comme si elle avait une longueur d’avance. J’ai l’im­pres­sion que la compa­raison la plus proche est une combi­naison entre toi (Clijsters) et Hingis avec la façon dont elle glisse et dont elle frappe son coup droit à partir de diffé­rentes posi­tions. Elle est aussi complète que n’im­porte quelle autre joueuse du circuit. »