Quelques jours après avoir annoncé son forfait pour l’US Open à cause d’une fracture de stress au niveau de la jambe, Emma Raducanu suscite l’inquiétude des observateurs.
C’est notamment le cas d’Andy Roddick qui s’est exprimé au sujet de la Britannique dans le dernier épisode de son podcast.
« On ne la reverra peut‐être même pas d’ici la fin de l’année. C’est vraiment dommage, parce qu’elle est tellement douée et que c’est sans cesse la même histoire : ça commence, ça s’arrête. On ne peut pas ignorer une fracture de stress, ce n’est pas du tout une question de tolérance à la douleur. Il faut que ça guérisse, sinon on risque de causer des dommages extrêmement graves à long terme. C’est vraiment dommage. Elle pourrait être un véritable atout pour les circuits, mais on dirait qu’elle rencontre sans cesse des obstacles, ce qui est tout simplement regrettable. C’est vraiment dommage. J’espère qu’elle ira mieux. Elle jouait très bien à Queen’s aussi, on aurait dit qu’elle allait mettre le feu à Wimbledon. Elle est tellement douée et pourtant tout le temps blessée. Ça doit être assez déprimant pour elle aussi. Je n’arrête pas de me dire qu’on va enfin avoir six mois où on pourra jouer et faire tout ce qu’on veut, mais ça n’arrive jamais, ce qui est vraiment dommage. »
Publié le mercredi 5 août 2026 à 16:16