Quelques jours après avoir annoncé son forfait pour l’US Open à cause d’une frac­ture de stress au niveau de la jambe, Emma Raducanu suscite l’in­quié­tude des observateurs.

C’est notam­ment le cas d’Andy Roddick qui s’est exprimé au sujet de la Britannique dans le dernier épisode de son podcast.

« On ne la reverra peut‐être même pas d’ici la fin de l’année. C’est vrai­ment dommage, parce qu’elle est telle­ment douée et que c’est sans cesse la même histoire : ça commence, ça s’arrête. On ne peut pas ignorer une frac­ture de stress, ce n’est pas du tout une ques­tion de tolé­rance à la douleur. Il faut que ça guérisse, sinon on risque de causer des dommages extrê­me­ment graves à long terme. C’est vrai­ment dommage. Elle pour­rait être un véri­table atout pour les circuits, mais on dirait qu’elle rencontre sans cesse des obstacles, ce qui est tout simple­ment regret­table. C’est vrai­ment dommage. J’espère qu’elle ira mieux. Elle jouait très bien à Queen’s aussi, on aurait dit qu’elle allait mettre le feu à Wimbledon. Elle est telle­ment douée et pour­tant tout le temps blessée. Ça doit être assez dépri­mant pour elle aussi. Je n’arrête pas de me dire qu’on va enfin avoir six mois où on pourra jouer et faire tout ce qu’on veut, mais ça n’arrive jamais, ce qui est vrai­ment dommage. »