Expert de ce qu’il se passe sur le circuit et en particulier sur son territoire, Andy Roddick n’apprécie pas vraiment le mauvais « mood » qui s’est installé autour du niveau de jeu proposé par Coco Gauff. En fait, Andy pointe le fait que les critiques sont un peu trop acerbes concernant son service et son coup droit.
« Avec Coco qui est bien installée à la troisième place, nous n’allons pas partir toujours partir d’un point de vue négatif, elle mérite plus de respect et d’attention » a expliqué Andy.
Cette analyse n’est pas dénouée de sens car il semble logique que si l’Américaine est moins mise sous pression elle risque encore de faire une saison 2026 plus belle que celle qui vient de s’achever.
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 10:11