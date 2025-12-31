Expert de ce qu’il se passe sur le circuit et en parti­cu­lier sur son terri­toire, Andy Roddick n’ap­précie pas vrai­ment le mauvais « mood » qui s’est installé autour du niveau de jeu proposé par Coco Gauff. En fait, Andy pointe le fait que les critiques sont un peu trop acerbes concer­nant son service et son coup droit.

« Avec Coco qui est bien installée à la troi­sième place, nous n’al­lons pas partir toujours partir d’un point de vue négatif, elle mérite plus de respect et d’at­ten­tion » a expliqué Andy.

Cette analyse n’est pas dénouée de sens car il semble logique que si l’Américaine est moins mise sous pres­sion elle risque encore de faire une saison 2026 plus belle que celle qui vient de s’achever.