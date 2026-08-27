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Andy Roddick sur Aryna Sabalenka : « C’est inquiétant »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi. 

Éliminée en huitièmes de finale à Toronto puis à Cincinnati, la numéro 1 mondiale n’aborde donc pas l’US Open (30 août au 13 septembre), où elle est double tenante du titre, dans les meilleures dispositions.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette,  Andy Roddick s’est penché sur la situa­tion de la Biélorusse. L’ancien numéro 1 mondial estime notam­ment que Sabalenka est actuel­le­ment en quête de confiance, même s’il refuse de tirer des conclu­sions défi­ni­tives avant le Grand Chelem new‐yorkais.

« C’est inquié­tant. Est‐ce que je sous‐estime ses résul­tats à long terme ? Non. Mais est‐elle en quête de confiance ? Absolument. Rien ne serait surpre­nant à l’US Open. Si elle se fait éliminer tôt et que cette mauvaise passe se pour­suit, ce serait une surprise, mais ce n’est pas comme si l’histoire qu’elle raconte à travers son tennis à l’heure actuelle dictait que cela soit impos­sible. Et cela ne surpren­drait personne si elle attei­gnait les demi‐finales et que l’on parlait d’elle comme d’une poten­tielle vain­queure de l’US Open. Il faut certes recon­naître son poten­tiel, mais ses faiblesses, je pense, sont actuel­le­ment aussi impor­tantes que ce que nous avons observé ces trois dernières années. Je ne peux pas imaginer que quiconque, y compris elle‐même, voie les choses diffé­rem­ment. Cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas renverser la tendance, ni que nous ne lui accor­dions pas le béné­fice du doute quant à sa capa­cité à y parvenir. »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 16:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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