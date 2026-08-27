Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi.
Éliminée en huitièmes de finale à Toronto puis à Cincinnati, la numéro 1 mondiale n’aborde donc pas l’US Open (30 août au 13 septembre), où elle est double tenante du titre, dans les meilleures dispositions.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Andy Roddick s’est penché sur la situation de la Biélorusse. L’ancien numéro 1 mondial estime notamment que Sabalenka est actuellement en quête de confiance, même s’il refuse de tirer des conclusions définitives avant le Grand Chelem new‐yorkais.
« C’est inquiétant. Est‐ce que je sous‐estime ses résultats à long terme ? Non. Mais est‐elle en quête de confiance ? Absolument. Rien ne serait surprenant à l’US Open. Si elle se fait éliminer tôt et que cette mauvaise passe se poursuit, ce serait une surprise, mais ce n’est pas comme si l’histoire qu’elle raconte à travers son tennis à l’heure actuelle dictait que cela soit impossible. Et cela ne surprendrait personne si elle atteignait les demi‐finales et que l’on parlait d’elle comme d’une potentielle vainqueure de l’US Open. Il faut certes reconnaître son potentiel, mais ses faiblesses, je pense, sont actuellement aussi importantes que ce que nous avons observé ces trois dernières années. Je ne peux pas imaginer que quiconque, y compris elle‐même, voie les choses différemment. Cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas renverser la tendance, ni que nous ne lui accordions pas le bénéfice du doute quant à sa capacité à y parvenir. »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 16:11