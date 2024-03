Dans le dernier épisode de son nouveau podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial a abordé de nombreux sujets comme celui épineux du GOAT.

Et après avoir adoubé Novak Djokovic dans ce domaine, l’Américain a égale­ment évoqué le cas d’Emma Raducanu qui a été selon lui injus­te­ment pointée du doigt par la presse britan­nique pour avoir pris part à une soirée en marge du tournoi d’Abu Dhabi début février.

« La semaine dernière, j’ai vu un torchon (journal) britan­nique écrire : ‘Emma Raducanu présente à une fête deux jours avant son premier tour (à Abu Dhabi)’. Je me suis dit que c’était une blague. Premièrement, c’est une wild card. Si vous êtes une wild card, c’est comme si je vous deman­dais une entrée directe dans un tournoi, auquel votre clas­se­ment ne vous permet pas d’en­trer. Mais chaque fois que vous obtenez une wild card, il faut redonner quelque chose au tournoi. Certains disent qu’elle fait la fête. Je leur réponds que non. Elle est juste allée à une soirée, une simple appa­ri­tion pour le tournoi. Peut‐être que je me projette ici, mais ce n’est pas hors limites. Elle est allée à ce truc, a pris une photo assise, pas de verre à la main, rien. Une fête ? Le titre est impossible ! »