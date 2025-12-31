Revenant sur la saison et la carrière de Naomi Osaka dans, le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a tenu à insister sur l’une des parti­cu­la­rités assez excep­tion­nelle du palmarès de la Japonaise.

« Quelle année étrange, et quelle carrière étrange. C’est l’une de mes statis­tiques préfé­rées. Elle a remporté quatre tour­nois du Grand Chelem, et cela s’est déroulé sur une période de 27 mois, soit un peu plus de deux ans. Elle a remporté sept titres, dont plus de la moitié sont des tour­nois majeurs, et l’un des trois autres est celui d’Indian Wells. Naomi Osaka, quoi qu’en disent les jeunes, elle a réussi. Elle a remporté quatre tour­nois majeurs, autant que Aryna Sabalenka ! »