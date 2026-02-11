Si elle avait rapidement démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.
Récemment invitée du Today Show, la légende américaine de 44 ans a finalement laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a évoqué cette possibilité.
« Qui ne serait pas favorable à cela ? Sommes‐nous fous ? Que faisons‐nous ? Je peux vous dire une chose dont je suis sûr. Je ne suis pas Serena, je ne peux plus jouer, je suis nul. Et si je décidais de revenir, devinez ce que je ferais immédiatement ? Je perdrais 9 kg aussi vite que possible. Je prendrais ces médicaments. Savez‐vous ce qui devient plus facile quand on perd 9 kg ? Reprendre l’entraînement nécessaire sans se blesser, pour revenir sur le circuit. Je pense que cela raccourcit la durée de l’entraînement et atténue beaucoup de risques. Le problème avec le retour, c’est que si vous vous blessez à plusieurs reprises pendant l’entraînement, vous ne pouvez pas revenir. Si vous commencez à vous entraîner avec 11 kg en moins, qu’est‐ce qui est moins susceptible de se produire ? Se blesser. Si je devais le faire, je le ferais sans hésiter [prendre le médicament amaigrissant] et j’essaierais de perdre autant de poids que possible avant de reprendre l’entraînement. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 09:29