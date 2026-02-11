Si elle avait rapi­de­ment démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.

Récemment invitée du Today Show, la légende améri­caine de 44 ans a fina­le­ment laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a évoqué cette possibilité.

« Qui ne serait pas favo­rable à cela ? Sommes‐nous fous ? Que faisons‐nous ? Je peux vous dire une chose dont je suis sûr. Je ne suis pas Serena, je ne peux plus jouer, je suis nul. Et si je déci­dais de revenir, devinez ce que je ferais immé­dia­te­ment ? Je perdrais 9 kg aussi vite que possible. Je pren­drais ces médi­ca­ments. Savez‐vous ce qui devient plus facile quand on perd 9 kg ? Reprendre l’en­traî­ne­ment néces­saire sans se blesser, pour revenir sur le circuit. Je pense que cela raccourcit la durée de l’en­traî­ne­ment et atténue beau­coup de risques. Le problème avec le retour, c’est que si vous vous blessez à plusieurs reprises pendant l’en­traî­ne­ment, vous ne pouvez pas revenir. Si vous commencez à vous entraîner avec 11 kg en moins, qu’est‐ce qui est moins suscep­tible de se produire ? Se blesser. Si je devais le faire, je le ferais sans hésiter [prendre le médi­ca­ment amai­gris­sant] et j’es­saie­rais de perdre autant de poids que possible avant de reprendre l’entraînement. »