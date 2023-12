Après un an et demi d’ab­sence, période pendant laquelle est devenue maman pour la première fois, Angelique Kerber s’ap­prête à faire son grand retour sur le circuit alors qu’elle aura 36 ans le 18 janvier prochain. Un magni­fique come­back pour la cham­pionne alle­mande, ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de trois titres du Grand Chelem.

Présente au sein de l’équipe d’Allemagne sur la United Cup où elle affron­tera Caroline Garcia dans les prochains jours, Kerber a fait part de sa satis­fac­tion d’être de retour : « Je suis très excitée de me sentir à nouveau joueuse de tennis. Cela a été des mois très intenses avec de nombreux chan­ge­ments dans ma vie, mais je pense que je suis prête car je m’en­traîne avec une grande inten­sité depuis des mois. »