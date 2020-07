La jeune russe Amanda Anisimova a été désignée comme la prochaine Maria Sharapova. « Ça me donne confiance quand les gens me comparent à elle. » Les similitudes entre les deux joueuses sont étonnantes, mais depuis que Sharapova a annoncé sa retraite, tous les regards se sont tournés vers Anisimova. Cependant, cette dernière souhaite écrire sa propre histoire : « C’est une athlète incroyable et elle a accompli tellement de choses que c’est vraiment bien que les gens croient en moi comme ça, mais dans mon propre avenir, je veux juste être la prochaine Amanda. »