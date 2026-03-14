On connait l’influence que peut avoir un champion ou une championne sur ses fans.
Du coup, il est assez logique que le dernier post de l’actuelle 6e mondiale, Amanda Anisimova, soit vivement critiqué par les internautes.
On y voit en effet la joueuse américaine dans une piscine vantant les mérites d’une marque de Vodka.
Amanda Anisimova (a top 6 tennis player) is promoting alcoholism… pic.twitter.com/JUZJTO2ABD— 🦖 (@RamoFootball) March 13, 2026
Ce type de publicité n’est pas permise en France grâce à la loi Évin, on peut que s’en réjouir car il y vraiment des vraies limites au sponsoring…
Publié le samedi 14 mars 2026 à 11:37