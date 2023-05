Depuis les décla­ra­tions sur le sujet de la santé mentale notam­ment d’Osaka, d’autres joueuses n’ont plus « peur » d’en parler mais aussi de prendre des déci­sions radi­cales. C’est le cas de la joueuse améri­caine Amanda Anisimova.

Battue dès son entrée en lice à Madrid, la 46ème mondial n’y arrive plus. Elle a donc décidé de ranger sa raquette sans donner une date précise concer­nant son retour à la compétition.

Voila le message très clair qu’elle a posté sur son compte Instagram.

« Je me bats avec ma santé mentale depuis l’été 2022. Aujourd’hui, il m’est devenu insup­por­table de parti­ciper à des tour­nois de tennis. En ce moment, ma prio­rité est mon bien‐être mental et de faire une pause pendant un certain temps. J’ai travaillé aussi dur que possible pour surmonter cette épreuve. Cela va me manquer d’être sur le terrain, et j’ap­précie tout le soutien »