La rumeur d’un retour de Serena Williams existe et personne ne sait vraiment ce qu’il va se passer. L’ancienne Numéro 5 mondial, Anna Chakvetadze a bien voulu livrer ses impressions à ce sujet chez nos confrères de Tennis365.
« Serena est une légende de notre sport et l’une des plus grandes championnes de l’histoire. Si elle décidait un jour de revenir, ce serait évidemment un événement exceptionnel pour le tennis. En simple, surtout sur les grands courts, elle pourrait encore être très compétitive. Mais un tournoi complet, et en particulier un Grand Chelem de deux semaines, représente un tout autre défi. La question essentielle est de savoir comment le corps réagira à une telle charge physique sur la durée. Si elle revient, je suis certaine que ce sera pour une raison qui lui tient vraiment à cœur. Elle a tout accompli dans le tennis, et son héritage est déjà incontestable »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 11:38