La rumeur d’un retour de Serena Williams existe et personne ne sait vrai­ment ce qu’il va se passer. L’ancienne Numéro 5 mondial, Anna Chakvetadze a bien voulu livrer ses impres­sions à ce sujet chez nos confrères de Tennis365.

« Serena est une légende de notre sport et l’une des plus grandes cham­pionnes de l’histoire. Si elle déci­dait un jour de revenir, ce serait évidem­ment un événe­ment excep­tionnel pour le tennis. En simple, surtout sur les grands courts, elle pour­rait encore être très compé­ti­tive. Mais un tournoi complet, et en parti­cu­lier un Grand Chelem de deux semaines, repré­sente un tout autre défi. La ques­tion essen­tielle est de savoir comment le corps réagira à une telle charge physique sur la durée. Si elle revient, je suis certaine que ce sera pour une raison qui lui tient vrai­ment à cœur. Elle a tout accompli dans le tennis, et son héri­tage est déjà incontestable »