Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Doha après une très belle victoire contre Elina Svitolina (6−4, 6–3), Anna Kalinskaya, opposée ce jeudi à Karolina Muchova, s’est récemment exprimée chez nos confrères russes de Championat où elle a évoqué sa méthode d’entraînement assez particulière.
« Je m’entraîne rarement avec d’autres femmes. J’aime être avec mon équipe pour garantir une intimité maximale entre nous. Une fois, je me suis entraînée avec Cathy McNally, elle est venue et nous avons fait un excellent entraînement ensemble. Nous avons non seulement joué et plaisanté, mais nous avons également fait quelques exercices, mais je reconnais que c’était étrange. J’aime jouer avec les hommes et les affronter, même si mon entraîneur me répète sans cesse de me calmer quand je suis dans cette situation. Je m’énerve un peu parce que je ne peux pas battre les hommes, bien sûr. Au final, ils ont un niveau différent, c’est comme quand Aryna Sabalenka a joué contre Nick Kyrgios, c’est très difficile de rivaliser. »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 15:15