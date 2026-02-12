Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Doha après une très belle victoire contre Elina Svitolina (6−4, 6–3), Anna Kalinskaya, opposée ce jeudi à Karolina Muchova, s’est récem­ment exprimée chez nos confrères russes de Championat où elle a évoqué sa méthode d’en­traî­ne­ment assez particulière.

« Je m’en­traîne rare­ment avec d’autres femmes. J’aime être avec mon équipe pour garantir une inti­mité maxi­male entre nous. Une fois, je me suis entraînée avec Cathy McNally, elle est venue et nous avons fait un excellent entraî­ne­ment ensemble. Nous avons non seule­ment joué et plai­santé, mais nous avons égale­ment fait quelques exer­cices, mais je recon­nais que c’était étrange. J’aime jouer avec les hommes et les affronter, même si mon entraî­neur me répète sans cesse de me calmer quand je suis dans cette situa­tion. Je m’énerve un peu parce que je ne peux pas battre les hommes, bien sûr. Au final, ils ont un niveau diffé­rent, c’est comme quand Aryna Sabalenka a joué contre Nick Kyrgios, c’est très diffi­cile de rivaliser. »