Lors de son passage sur la chaîne Youtube, First and Red, où elle s’est notamment lâchée sur Holger Rune et ses nombreuses tentatives de drague, Anna Kalinskaya a également été interrogée sur sa manière de décompresser hors des courts.
Et contrairement à Aryna Sabalenka, la Russe n’est pas une grande fêtarde. Au contraire.
« Je me fatigue ! C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles je n’aime pas aller à des fêtes. Parce que je ne me ressource pas auprès des gens. Je me ressource auprès de mes amis, de ceux que je connais. Je ne peux pas dire que cela me donne plus d’énergie. Je suis complètement à l’opposé d’Aryna Sabalenka. J’aimerais probablement me ressourcer ainsi après tout, mais jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné pour moi. »
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 15:45