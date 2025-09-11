Lors de son passage sur la chaîne Youtube, First and Red, où elle s’est notam­ment lâchée sur Holger Rune et ses nombreuses tenta­tives de drague, Anna Kalinskaya a égale­ment été inter­rogée sur sa manière de décom­presser hors des courts.

Et contrai­re­ment à Aryna Sabalenka, la Russe n’est pas une grande fêtarde. Au contraire.

« Je me fatigue ! C’est proba­ble­ment l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je n’aime pas aller à des fêtes. Parce que je ne me ressource pas auprès des gens. Je me ressource auprès de mes amis, de ceux que je connais. Je ne peux pas dire que cela me donne plus d’énergie. Je suis complè­te­ment à l’op­posé d’Aryna Sabalenka. J’aimerais proba­ble­ment me ressourcer ainsi après tout, mais jusqu’à présent, cela n’a pas fonc­tionné pour moi. »