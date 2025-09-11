AccueilWTAAnna Kalinskaya : "Je suis complètement à l'opposé d'Aryna Sabalenka"
WTA

Anna Kalinskaya : « Je suis complè­te­ment à l’op­posé d’Aryna Sabalenka »

Thomas S
Par Thomas S

-

1429

Lors de son passage sur la chaîne Youtube, First and Red, où elle s’est notam­ment lâchée sur Holger Rune et ses nombreuses tenta­tives de drague, Anna Kalinskaya a égale­ment été inter­rogée sur sa manière de décom­presser hors des courts.

Et contrai­re­ment à Aryna Sabalenka, la Russe n’est pas une grande fêtarde. Au contraire.

« Je me fatigue ! C’est proba­ble­ment l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je n’aime pas aller à des fêtes. Parce que je ne me ressource pas auprès des gens. Je me ressource auprès de mes amis, de ceux que je connais. Je ne peux pas dire que cela me donne plus d’énergie. Je suis complè­te­ment à l’op­posé d’Aryna Sabalenka. J’aimerais proba­ble­ment me ressourcer ainsi après tout, mais jusqu’à présent, cela n’a pas fonc­tionné pour moi. »

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 15:45

Article précédent
Andy Roddick sur Jannik Sinner : « Il a vécu une année infer­nale. Chacun peut avoir son opinion mais il y une chose sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, c’est la classe qu’il montre lors­qu’il perd »
Article suivant
Murray, marqué par son expé­rience avec Djokovic : « Ce n’est pas comme si je détes­tais ça au point de ne plus vouloir le faire, mais pour l’ins­tant, je ne veux tout simple­ment pas retourné sur le circuit »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.