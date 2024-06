Emma Raducanu a surpris beau­coup de monde en préfé­rant décliner une invi­ta­tion pour parti­ciper à ses tous premiers Jeux olym­piques, à Paris (du 26 juillet au 11 août).

Si la jeune britan­nique s’est ensuite expli­quée sur ce choix contro­versé, sa compa­triote et ancienne 24e joueuse mondiale, Annabel Croft, espère juste qu’elle ne regret­tera pas cette décision.

« Je dois être honnête, j’ai été très surprise d’ap­prendre qu’elle ne voulait pas y aller. Chaque joueuse connaît son propre esprit à ce moment‐là et elle y a évidem­ment beau­coup réfléchi et a décidé de ne pas passer de l’herbe à la terre battue, puis d’aller sur des terrains durs. J’espère juste qu’elle ne le regrette pas. Je suis sûr qu’elle aura de nombreuses autres oppor­tu­nités à l’avenir, mais on ne sait jamais. Son corps s’est déjà effondré à plusieurs reprises, elle a subi des opéra­tions au poignet et à la cheville et cela l’a empê­chée de prendre de l’élan dans son jeu. »