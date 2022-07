Annabel Croft : « La retraite d’Ashleigh Barty a été un véritable coup dur pour notre sport »

Ancienne 24e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour diffé­rents médias britan­niques, Annabel Croft est revenue sur la retraite surprise d’Ashleigh Barty en début de saison alors qu’elle était au somment du tennis mondial et qu’elle venait tout juste de remporter l’Open d’Australie.

« Elle a montré à tout le monde comment terminer une carrière en beauté après avoir remporté l’Open d’Australie et s’être retirée immé­dia­te­ment, mais ce n’était pas génial pour le tennis féminin. C’était une belle histoire. Elle a pris du temps pour atteindre le sommet, a eu du temps pour jouer au cricket et main­te­nant elle veut faire autre chose. Il est clair qu’elle a d’autres centres d’in­térêt dans la vie, mais sa retraite a été un véri­table coup dur pour notre sport, car elle appor­tait telle­ment au jeu. Il y avait tant de choses à admirer dans son jeu et tant de choses que la jeune géné­ra­tion pouvait apprendre d’elle, c’est donc dommage qu’elle ne soit plus là. Elle veut faire d’autres choses dans la vie, peut‐être devenir maman et vivre de nouvelles expériences. »