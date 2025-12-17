S’exprimant auprès de nos confrères de Championnat, site russe de réfé­rence, Anton Dubrov a expliqué qu’avec son team il travaillait de façon précise l’ap­proche mentale d’Aryna et que les choses s’étaient nette­ment amélio­rées durant la saison notam­ment après son atti­tude déplo­rable lors de la finale de Roland‐Garros.

Aryna a fait des progrès et Anton est satis­fait des efforts réalisés par sa joueuse.

« On a surtout eu des discus­sions franches en insis­tant sur ce qui n’était pas accep­table. Elle a assumé le tout et de faire un vrai bilan de la situa­tion. Elle a été très honnête dans son approche. On est revenu sur la finale de Roland Garros, et elle n’a pas esquivé le sujet. Elle progresse dans ce domaine et c’est satis­fai­sant. Après on est tous humain j’ai envie de dire et tout le monde n’est pas comme Roger Federer, toujours parfait »