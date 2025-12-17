S’exprimant auprès de nos confrères de Championnat, site russe de référence, Anton Dubrov a expliqué qu’avec son team il travaillait de façon précise l’approche mentale d’Aryna et que les choses s’étaient nettement améliorées durant la saison notamment après son attitude déplorable lors de la finale de Roland‐Garros.
Aryna a fait des progrès et Anton est satisfait des efforts réalisés par sa joueuse.
« On a surtout eu des discussions franches en insistant sur ce qui n’était pas acceptable. Elle a assumé le tout et de faire un vrai bilan de la situation. Elle a été très honnête dans son approche. On est revenu sur la finale de Roland Garros, et elle n’a pas esquivé le sujet. Elle progresse dans ce domaine et c’est satisfaisant. Après on est tous humain j’ai envie de dire et tout le monde n’est pas comme Roger Federer, toujours parfait »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 08:45