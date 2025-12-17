AccueilWTAAnton Dubrov, coach de Sabalenka au sujet de sa nervosité permanente :...
WTA

Anton Dubrov, coach de Sabalenka au sujet de sa nervo­sité perma­nente : « Tout le monde n’est pas comme Roger Federer, toujours parfait »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

102

S’exprimant auprès de nos confrères de Championnat, site russe de réfé­rence, Anton Dubrov a expliqué qu’avec son team il travaillait de façon précise l’ap­proche mentale d’Aryna et que les choses s’étaient nette­ment amélio­rées durant la saison notam­ment après son atti­tude déplo­rable lors de la finale de Roland‐Garros. 

Aryna a fait des progrès et Anton est satis­fait des efforts réalisés par sa joueuse.

« On a surtout eu des discus­sions franches en insis­tant sur ce qui n’était pas accep­table. Elle a assumé le tout et de faire un vrai bilan de la situa­tion. Elle a été très honnête dans son approche. On est revenu sur la finale de Roland Garros, et elle n’a pas esquivé le sujet. Elle progresse dans ce domaine et c’est satis­fai­sant. Après on est tous humain j’ai envie de dire et tout le monde n’est pas comme Roger Federer, toujours parfait »

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 08:45

Article précédent
En 2026, Djokovic n’est vrai­ment pas là pour faire de la figuration
Article suivant
Patrick Mouratoglou se souvient : « Quand Roger et Rafa domi­naient, j’ai parlé à la plupart des dix meilleurs joueurs, et ils m’ont dit qu’il était impos­sible de gagner un Grand Chelem. Et puis un jeune homme est apparu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.