Absente du circuit profes­sionnel depuis le 10 décembre 2024 à cause d’une bles­sure, Océane Dodin va faire son grand retour sur les courts cette semaine à l’oc­ca­sion du tournoi ITF de Reims (W35).

Pendant cette longue période de conva­les­cence, l’ex 46e mondiale et actuelle 363e a beau­coup fait parler d’elle, parti­cu­liè­re­ment sur les réseaux sociaux, en raison de plusieurs opéra­tions chirur­gi­cales qu’elle a effec­tuées, notam­ment au niveau de sa poitrine.

« Si je suis passée de plate à gros seins c’est que j’ai fait une opéra­tion, je n’ai pas fait pousser de l’engrais », écri­vait en avril dernier la Lilloise sur son compte Instagram.

🚨 Grande nouvelle pour certains de nos fans de tennis fran­çais, Océane Dodin est de RETOUR. 🇫🇷🔙



Absente depuis décembre, l’ex n°46 WTA est inscrite au W35 de Reims cette semaine. ✅ pic.twitter.com/Wo8TFom7C2 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 29, 2025

Espérons en tout cas que cette « poussée mammaire » ne l’empêche pas de prati­quer son jeu d’at­taque si caractéristique.