AccueilWTAAprès 10 mois d'absence et de chirurgie esthétique, une joueuse française fait...
WTA

Après 10 mois d’ab­sence et de chirurgie esthé­tique, une joueuse fran­çaise fait son grand retour

Thomas S
Par Thomas S

-

1072

Absente du circuit profes­sionnel depuis le 10 décembre 2024 à cause d’une bles­sure, Océane Dodin va faire son grand retour sur les courts cette semaine à l’oc­ca­sion du tournoi ITF de Reims (W35).

Pendant cette longue période de conva­les­cence, l’ex 46e mondiale et actuelle 363e a beau­coup fait parler d’elle, parti­cu­liè­re­ment sur les réseaux sociaux, en raison de plusieurs opéra­tions chirur­gi­cales qu’elle a effec­tuées, notam­ment au niveau de sa poitrine. 

« Si je suis passée de plate à gros seins c’est que j’ai fait une opéra­tion, je n’ai pas fait pousser de l’engrais », écri­vait en avril dernier la Lilloise sur son compte Instagram. 

Espérons en tout cas que cette « poussée mammaire » ne l’empêche pas de prati­quer son jeu d’at­taque si caractéristique. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 13:51

Article précédent
Carlos Alcaraz, après sa victoire très compli­quée contre Casper Ruud : « J’étais en colère contre moi‐même »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.