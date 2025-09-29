Absente du circuit professionnel depuis le 10 décembre 2024 à cause d’une blessure, Océane Dodin va faire son grand retour sur les courts cette semaine à l’occasion du tournoi ITF de Reims (W35).
Pendant cette longue période de convalescence, l’ex 46e mondiale et actuelle 363e a beaucoup fait parler d’elle, particulièrement sur les réseaux sociaux, en raison de plusieurs opérations chirurgicales qu’elle a effectuées, notamment au niveau de sa poitrine.
« Si je suis passée de plate à gros seins c’est que j’ai fait une opération, je n’ai pas fait pousser de l’engrais », écrivait en avril dernier la Lilloise sur son compte Instagram.
🚨 Grande nouvelle pour certains de nos fans de tennis français, Océane Dodin est de RETOUR. 🇫🇷🔙— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 29, 2025
Absente depuis décembre, l’ex n°46 WTA est inscrite au W35 de Reims cette semaine. ✅ pic.twitter.com/Wo8TFom7C2
Espérons en tout cas que cette « poussée mammaire » ne l’empêche pas de pratiquer son jeu d’attaque si caractéristique.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 13:51