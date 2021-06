On arrête plus Alizé Cornet. A Berlin, la niçoise s’offre une deuxième victoire de pres­tige. Après avoir éliminé Bianca Andreescu, elle sort Garbiñe Muguruza (4–6, 6–3, 7–6[5]) après un combat de 2h30 et en sauvant une balle de match.

Cornet n’avait jamais battu Muguruza en trois rencontres. Ce vendredi, elle a sorti un gros match face à la lauréate de Wimbledon 2017. Après un premier set où l’Espagnole a profité de ses failles au service (6 doubles fautes), Alizé a fait la course en tête dans la seconde manche. Après le gain du deuxième set, elle a emmené son adver­saire au jeu décisif. Ultra réaliste sur ses balles de break (2/2), la 63ème mondiale s’est fait une frayeur en fin de match. Alors qu’elle menait 6–1 dans le tie‐break, elle a fini par l’emporter sur sa cinquième balle de match (7–5).

En demi‐finale, Alizé Cornet défiera Belinda Bencic. Pour un nouveau petit exploit ?