« Il devrait y avoir des matchs en cinq sets pour les femmes à partir des quarts de finale. Nous le mettrons certainement en place en 2027, si pensons que c’est la bonne chose à faire », a récemment déclaré le directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley.
Si Coco Gauff a exprimé sa réticence, Iga Swiatek est même allée un peu plus loin dans des propos relayés par Tennis365.
« Je pense qu’avec le monde actuel qui va de plus en plus vite, je ne pense pas que cela ait vraiment de sens pour nous de disputer des matchs aussi longs. Surtout quand je pense qu’il serait difficile de maintenir la qualité tout au long du match. Mais si vous me posez la question spécifiquement au sujet de mon jeu, je me considère comme l’une des joueuses les plus endurantes. Je pense que j’aurais peut‐être un certain avantage. Honnêtement, je n’ai jamais joué un match aussi long, donc je ne sais pas comment mon corps réagirait. Je pense aussi que toute la saison serait bouleversée, car nous devrions tout planifier différemment et nous préparer à ces très longs matchs. Il y aurait alors certainement beaucoup plus de questions à se poser concernant le calendrier. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 10:27