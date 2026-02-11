AccueilWTAAprès Gauff, Swiatek monte au créneau : "Je pense qu'avec le monde...
Après Gauff, Swiatek monte au créneau : « Je pense qu’avec le monde actuel qui va de plus en plus vite, je ne pense pas que cela ait vrai­ment de sens »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

« Il devrait y avoir des matchs en cinq sets pour les femmes à partir des quarts de finale. Nous le mettrons certai­ne­ment en place en 2027, si pensons que c’est la bonne chose à faire », a récem­ment déclaré le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley.

Si Coco Gauff a exprimé sa réti­cence, Iga Swiatek est même allée un peu plus loin dans des propos relayés par Tennis365.

« Je pense qu’avec le monde actuel qui va de plus en plus vite, je ne pense pas que cela ait vrai­ment de sens pour nous de disputer des matchs aussi longs. Surtout quand je pense qu’il serait diffi­cile de main­tenir la qualité tout au long du match. Mais si vous me posez la ques­tion spéci­fi­que­ment au sujet de mon jeu, je me consi­dère comme l’une des joueuses les plus endu­rantes. Je pense que j’au­rais peut‐être un certain avan­tage. Honnêtement, je n’ai jamais joué un match aussi long, donc je ne sais pas comment mon corps réagi­rait. Je pense aussi que toute la saison serait boule­versée, car nous devrions tout plani­fier diffé­rem­ment et nous préparer à ces très longs matchs. Il y aurait alors certai­ne­ment beau­coup plus de ques­tions à se poser concer­nant le calendrier. »

Publié le mercredi 11 février 2026 à 10:27

