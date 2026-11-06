C’était une tradi­tion bien ancrée dans les WTA Finals, mais elle n’aura pas lieu cette année. En effet, on apprend sur les réseaux sociaux que la WTA se retrouve dans une situa­tion parti­cu­liè­re­ment déli­cate après qu’Elina Svitolina aurait refusé de parti­ciper à la tradi­tion­nelle photo de groupe réunis­sant les huit meilleures joueuses de la saison.

En cause, la présence de joueuses russes et biélo­russes, notam­ment Mirra Andreeva et Aryna Sabalenka, dans un contexte toujours marqué par la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Este año no habrá foto grupal de las parti­ci­pantes de las WTA Finals ya que, parece ser, Svitolina habría recha­zado posar en la misma foto con rusas y bielor­rusas por el conflicto bélico activo entre Rusia y Ucrania. https://t.co/dy3suzOWfZ — José Morón (@jmgmoron) November 5, 2026

Une situa­tion d’au­tant plus éton­nante que l’Ukrainienne se serait entraînée avec une joueuse russe hier, en marge du début de la compétition.

Si la WTA a offi­ciel­le­ment justifié l’abandon de cette photo collec­tive par sa volonté de mettre davan­tage en valeur la person­na­lité de chaque joueuse à travers des portraits indi­vi­duels, les spécu­la­tions vont bon train sur les réseaux sociaux.

Voilà donc une nouvelle polé­mique autour de ces WTA Finals orga­nisés cette année à Indian Wells. Après l’af­faire impli­quant Jessica Pegula et Mirra Andreeva, les contro­verses s’en­chaînent avant même le début de la compé­ti­tion. Autant dire que les diri­geants du tennis féminin doivent déjà avoir quelques maux de tête…