C’était une tradition bien ancrée dans les WTA Finals, mais elle n’aura pas lieu cette année. En effet, on apprend sur les réseaux sociaux que la WTA se retrouve dans une situation particulièrement délicate après qu’Elina Svitolina aurait refusé de participer à la traditionnelle photo de groupe réunissant les huit meilleures joueuses de la saison.
En cause, la présence de joueuses russes et biélorusses, notamment Mirra Andreeva et Aryna Sabalenka, dans un contexte toujours marqué par la guerre entre l’Ukraine et la Russie.
Une situation d’autant plus étonnante que l’Ukrainienne se serait entraînée avec une joueuse russe hier, en marge du début de la compétition.
Si la WTA a officiellement justifié l’abandon de cette photo collective par sa volonté de mettre davantage en valeur la personnalité de chaque joueuse à travers des portraits individuels, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux.
Voilà donc une nouvelle polémique autour de ces WTA Finals organisés cette année à Indian Wells. Après l’affaire impliquant Jessica Pegula et Mirra Andreeva, les controverses s’enchaînent avant même le début de la compétition. Autant dire que les dirigeants du tennis féminin doivent déjà avoir quelques maux de tête…
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 11:44