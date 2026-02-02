Oleksandra Oliynykova ne passe pas inaperçue sur le circuit WTA.
En plus de son look très atypique (tatouages, piercings), la joueuse ukrainienne est du genre brute de décoffrage lors de ses différentes prises de parole.
Très engagée pour son pays dans la guerre avec la Russie, celle qui réside encore à Kiev et qui est parfois privée d’électricité, de chauffage et d’eau n’hésite pas à s’en prendre à certaines de ses collègues qui seraient, selon elle, en accointance avec le régime de Vladimir Poutine.
Et après avoir qualifié Aryna Sabalenka de « dangereuse » en raison de sa proximité avec le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, très proche du Krelmin, l’actuelle 91e joueuse mondiale a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne participera pas à la traditionnelle photo conjointe d’avant-match ni ne serrera la main de la joueuse hongroise, Anna Bondar, qu’elle doit affronter en huitièmes de finale du tournoi roumain de Cluj.
« Anna Bondar a participé au tournoi North Palmyra Trophies en décembre 2022 – un événement organisé en Russie en totale violation des sanctions et restrictions internationales imposées à l’État agresseur. Le tournoi était financé par Gazprom, l’un des piliers financiers clés de la machine de guerre russe. Ce sont les mêmes fonds que la Russie utilise pour tuer et mutiler les femmes et les enfants ukrainiens. Ce sont les mêmes fonds utilisés pour détruire nos parents, frères et maris qui défendent leurs familles, leurs villes et leurs villages sur leur propre terre », a déclaré L’ukrainienne avant d’aller encore plus loin.
❗️🇺🇦Oleksandra Oliynykova to refuse joint photo and handshake with 🇭🇺Anna Bondar at WTA 250 in Cluj‐Napoca— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) February 2, 2026
Ukrainian tennis player Oleksandra Oliynykova will not take part in the traditional pre‐match joint photo or shake hands with Hungarian player Anna Bondar during their… pic.twitter.com/zfseUZ34Pj
« Se rendre en Russie en décembre 2022 pour participer à un tournoi et accepter de l’argent financé par Gazprom équivaut, d’un point de vue moral, à participer à un tournoi dans l’Allemagne nazie en 1941 et à être payé avec des bijoux volés aux Juifs assassinés dans les camps d’extermination d’Auschwitz et de Treblinka. C’est le même mal, mais 80 ans plus tard. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 16:46