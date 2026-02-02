Oleksandra Oliynykova ne passe pas inaperçue sur le circuit WTA.

En plus de son look très atypique (tatouages, pier­cings), la joueuse ukrai­nienne est du genre brute de décof­frage lors de ses diffé­rentes prises de parole.

Très engagée pour son pays dans la guerre avec la Russie, celle qui réside encore à Kiev et qui est parfois privée d’élec­tri­cité, de chauf­fage et d’eau n’hé­site pas à s’en prendre à certaines de ses collègues qui seraient, selon elle, en accoin­tance avec le régime de Vladimir Poutine.

Et après avoir qualifié Aryna Sabalenka de « dange­reuse » en raison de sa proxi­mité avec le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, très proche du Krelmin, l’ac­tuelle 91e joueuse mondiale a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne parti­ci­pera pas à la tradi­tion­nelle photo conjointe d’avant-match ni ne serrera la main de la joueuse hongroise, Anna Bondar, qu’elle doit affronter en huitièmes de finale du tournoi roumain de Cluj.

« Anna Bondar a parti­cipé au tournoi North Palmyra Trophies en décembre 2022 – un événe­ment orga­nisé en Russie en totale viola­tion des sanc­tions et restric­tions inter­na­tio­nales impo­sées à l’État agres­seur. Le tournoi était financé par Gazprom, l’un des piliers finan­ciers clés de la machine de guerre russe. Ce sont les mêmes fonds que la Russie utilise pour tuer et mutiler les femmes et les enfants ukrai­niens. Ce sont les mêmes fonds utilisés pour détruire nos parents, frères et maris qui défendent leurs familles, leurs villes et leurs villages sur leur propre terre », a déclaré L’ukrainienne avant d’aller encore plus loin.

❗️🇺🇦Oleksandra Oliynykova to refuse joint photo and hand­shake with 🇭🇺Anna Bondar at WTA 250 in Cluj‐Napoca



Ukrainian tennis player Oleksandra Oliynykova will not take part in the tradi­tional pre‐match joint photo or shake hands with Hungarian player Anna Bondar during their… pic.twitter.com/zfseUZ34Pj — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) February 2, 2026

« Se rendre en Russie en décembre 2022 pour parti­ciper à un tournoi et accepter de l’argent financé par Gazprom équi­vaut, d’un point de vue moral, à parti­ciper à un tournoi dans l’Allemagne nazie en 1941 et à être payé avec des bijoux volés aux Juifs assas­sinés dans les camps d’ex­ter­mi­na­tion d’Auschwitz et de Treblinka. C’est le même mal, mais 80 ans plus tard. »