Et si Svetlana Kuznetsova, ancienne 2e joueuse mondiale et double lauréate en Grand Chelem (US Open 2004 et Roland‐Garros 2009) nous prépa­rait un retour impro­bable sur le circuit WTA alors a fêté ses 40 ans en juin dernier ?

Récemment inter­rogée par nos confrères de Puntodebreak, le Russe n’a en tout cas pas tota­le­ment fermé la porte même si cela paraît de plus en plus compliqué au fur et à mesure que le temps passe.

« Je ne l’ai pas fait, les gens me posent souvent la ques­tion. Je n’ai pas voulu annoncer ma retraite parce que, honnê­te­ment, je ne savais pas si je revien­drais plus tard […] En fait, à ce jour, je ne sais toujours pas si je vais revenir. À ce moment‐là, je ne savais pas si je me lasse­rais de cette autre vie. Aujourd’hui, Venus Williams continue de jouer à 45 ans. Et si je n’avais pas de bles­sures ? Et si j’avais envie de rées­sayer ? Je n’en étais pas sûre, c’est pour­quoi je n’ai pas fait mes adieux. J’ai préféré laisser la porte ouverte au cas où j’au­rais envie de revenir plus tard. »