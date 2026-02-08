Et si Svetlana Kuznetsova, ancienne 2e joueuse mondiale et double lauréate en Grand Chelem (US Open 2004 et Roland‐Garros 2009) nous préparait un retour improbable sur le circuit WTA alors a fêté ses 40 ans en juin dernier ?
Récemment interrogée par nos confrères de Puntodebreak, le Russe n’a en tout cas pas totalement fermé la porte même si cela paraît de plus en plus compliqué au fur et à mesure que le temps passe.
« Je ne l’ai pas fait, les gens me posent souvent la question. Je n’ai pas voulu annoncer ma retraite parce que, honnêtement, je ne savais pas si je reviendrais plus tard […] En fait, à ce jour, je ne sais toujours pas si je vais revenir. À ce moment‐là, je ne savais pas si je me lasserais de cette autre vie. Aujourd’hui, Venus Williams continue de jouer à 45 ans. Et si je n’avais pas de blessures ? Et si j’avais envie de réessayer ? Je n’en étais pas sûre, c’est pourquoi je n’ai pas fait mes adieux. J’ai préféré laisser la porte ouverte au cas où j’aurais envie de revenir plus tard. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 15:15