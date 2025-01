En larmes suite à son abandon ce dimanche en finale du tournoi d’Auckland face à Clara Tauson, alors qu’elle avait pour­tant remporté le premier set (6−4), Naomi Osaka a donné des nouvelles rassu­rantes quant à sa parti­ci­pa­tion à l’Open d’Australie (du 12 au 26 janvier).

« Je n’ai pas l’im­pres­sion que ce soit trop grave et je reste très opti­miste pour l’Open d’Australie », a confié l’ac­tuelle 50e joueuse mondiale et double lauréate à Melbourne (2019 et 2021).

Une excel­lente nouvelle pour la Japonaise ainsi que pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.