Aranxta Sanchez a marqué son époque. La championne espagnole possède un palmarès plûtot dense avec 29 titres dont 4 titres du Grand Chelem, et une place de numéro 1 mondial.

Sur le court, elle symbolisait parfaitement ce que l’on appelle aujourd’hui la « grinta espagnole ».

Lors d’un long entretien accordé à Eurosport, elle se livre comme rarement sur sa carrière et ose logiquement quelques comparaisons avec ce qu’il se passe aujourd’hui autour d’un certain Rafael Nadal : « D’une manière ou d’une autre, j’ai marqué une époque dans le tennis féminin. J’ai commencé à apparaître sur les couvertures des journaux et l’Espagne est tombée amoureuse d’une jeune fille de 17 ans qui était capable de tout sur un court. Aujourd’hui Rafael Nadal monopolise tout, mais c’est un peu plus facile car il y a beaucoup plus de moyens de communication. A mon époque, il y avait TVE (NDLR : La télévision publique espagnole) et rien d’autre. C’est un privilège de savoir que tant de gens sont devenus accros au tennis grâce à moi. Cela a aussi aidé à mettre le tennis féminin à une autre niveau. Les comparaisons avec Rafa sont logiques, bien sûr, je pense que nous sommes tous les deux des références sur notre circuit et nous avons contribué à mettre l’Espagne au sommet » a expliqué Aranxta.

Plus tôt dans cet entretien très riche, Elle avait précisé que pour elle Rafa incarnait toutes les valeurs liées à un champion : « Rafa c’est un combattant, comme moi. Jamais, quel que soit la situation sur un court nous n’abandonnons le combat. Nous avons ce point commun, ce fameux caractère de gagnant. Au delà du fait que c’est un excellent joueur, c’est aussi une très belle personne, c’est finalement le champion par excellence »