Rick Macci a décidé de s’at­ta­quer publi­que­ment au cas Aryna Sabalenka, en diffi­culté sur le court depuis plusieurs mois, notam­ment d’un point de vue psychologique.

Afin de l’aider à sortir de cette période compli­quée, l’an­cien coach des soeurs Williams a livré une analyse parfai­te­ment clair.

Sabalenka will turn this around if she wants to. There is no magic pill or secret sauce.She is Proven and been there done that. She is a cham­pion. Tennis is a game of inches from ear to ear espe­cially at the top. The mind controls the body. Her subcons­cious is now so filled with… — Rick Macci (@RickMacci) November 16, 2026

« Sabalenka pourra renverser la situa­tion si elle le souhaite. Il n’y a ni remède miracle ni recette secrète. Elle a fait ses preuves et a déjà vécu cela. C’est une cham­pionne. Le tennis est un jeu où tout se joue à quelques centi­mètres près, surtout au plus haut niveau. L’esprit contrôle le corps. Son subcons­cient est désor­mais telle­ment envahi par le doute, la colère et la peur qu’elle est prison­nière d’un cercle vicieux mental et ne parvient plus à retrouver cette atti­tude posi­tive qui la domi­nait autre­fois. Elle a besoin d’une inter­ven­tion psycho­lo­gique si tant est qu’elle soit disposée à repartir à zéro, car sinon, tout l’entraînement physique n’aura aucune impor­tance et sera vain. »