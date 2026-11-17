Rick Macci a décidé de s’attaquer publiquement au cas Aryna Sabalenka, en difficulté sur le court depuis plusieurs mois, notamment d’un point de vue psychologique.
Afin de l’aider à sortir de cette période compliquée, l’ancien coach des soeurs Williams a livré une analyse parfaitement clair.
« Sabalenka pourra renverser la situation si elle le souhaite. Il n’y a ni remède miracle ni recette secrète. Elle a fait ses preuves et a déjà vécu cela. C’est une championne. Le tennis est un jeu où tout se joue à quelques centimètres près, surtout au plus haut niveau. L’esprit contrôle le corps. Son subconscient est désormais tellement envahi par le doute, la colère et la peur qu’elle est prisonnière d’un cercle vicieux mental et ne parvient plus à retrouver cette attitude positive qui la dominait autrefois. Elle a besoin d’une intervention psychologique si tant est qu’elle soit disposée à repartir à zéro, car sinon, tout l’entraînement physique n’aura aucune importance et sera vain. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 13:13