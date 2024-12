Toutes les deux présentes cette semaine à la World Tennis League, Aryna Sabalenka et Paula Badosa ont encore fait rire tout le monde suite à leur « duel » remporté par la numéro 1 mondiale (6−3).

Alors que la Biélorusse tentait de s’ex­primer en espa­gnol avec plus ou moins de réus­site lors de l’in­ter­view d’après match, elle préféré rejeter la faute sur sa meilleure amie.

Aryna Sabalenka to Paula Badosa during World Tennis League



« I was just showing off my Spanish skills. It’s your fault.. You have to teach me better stuff than p**a » 💀 pic.twitter.com/CoPsAoQj6F