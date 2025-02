La joueuse biélo­russe a fait la une du maga­zine de mode Flaut et elle se livre sur sa santé mentale.

« La plupart du temps, je perds. Apprendre à perdre est la leçon la plus dure. D’abord, on n’accepte pas la défaite et on se comporte comme une garce. Apprendre à perdre tout en étant une bonne personne et en compre­nant que ce n’est qu’un moment… C’est dur. Il est impor­tant de conti­nuer à profiter de la vie même si vous n’avez pas le succès que vous souhai­te­riez avoir sur le court »

Ces paroles font presque écho à son compor­te­ment lors de sa défaite à l’Open d’Australie face à Madison Keys.