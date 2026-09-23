Ces derniers jours, Sabalenka a été aperçue en train de prendre du bon temps après sa défaite en finale face à Rybakina.

La Biélorusse, long­temps restée sur le trône mondial de la WTA, ne s’est jamais cachée en dehors des courts et partage régu­liè­re­ment son quoti­dien sur les réseaux sociaux.

Récemment aperçue à Milan lors d’un match de l’AC Milan, c’est pour un tout autre événe­ment qu’elle a fait parler d’elle cette semaine.

Aryna Sabalenka struts for Vogue World Milano.



Fierce. 😮‍💨



(via @vogue_italia) pic.twitter.com/OfdKQevFd1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 22, 2026

L’ancienne numéro une mondiale a parti­cipé au défilé de la marque de luxe italienne Vogue World 2026.

Comme sur les courts de tennis, Aryna avait fière allure et ne semblait pas être perturbée d’avoir troqué sa tenue de joueuse de tennis pour celle d’un manne­quin international.

Une recon­ver­sion à venir après sa carrière ?