Ces derniers jours, Sabalenka a été aperçue en train de prendre du bon temps après sa défaite en finale face à Rybakina.
La Biélorusse, longtemps restée sur le trône mondial de la WTA, ne s’est jamais cachée en dehors des courts et partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux.
Récemment aperçue à Milan lors d’un match de l’AC Milan, c’est pour un tout autre événement qu’elle a fait parler d’elle cette semaine.
L’ancienne numéro une mondiale a participé au défilé de la marque de luxe italienne Vogue World 2026.
Comme sur les courts de tennis, Aryna avait fière allure et ne semblait pas être perturbée d’avoir troqué sa tenue de joueuse de tennis pour celle d’un mannequin international.
Une reconversion à venir après sa carrière ?
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 08:41