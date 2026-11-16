Aryna Sabalenka ne réalise sans aucun doute pas la meilleure saison de sa carrière, semblant avoir du mal à retrouver la confiance depuis ses dernières défaites en Grand Chelem.
Interrogée par le célèbre journaliste, Piers Morgan, lors d’une émission à la télévision américaine au sujet de la guerre et de certaines joueuses russes qui changent de nationalité pour pouvoir concourir sous un autre drapeau, la Biélorusse a expliqué qu’elle n’envisageait absolument pas de suivre le même chemin. Très attachée à son pays, elle souhaite surtout continuer à incarner un modèle pour les enfants de son pays. Extrait.
Piers Morgan : « Vous ne pouvez actuellement pas concourir sous le drapeau biélorusse en raison de la guerre en Ukraine et du soutien apporté par la Biélorussie à la Russie. Cependant, d’autres tournois sont à venir, ainsi que les Jeux olympiques. Quels sont vos espoirs pour l’avenir ? Pensez‐vous pouvoir à nouveau concourir sous votre propre drapeau ?
Aryna Sabalenka : J’ai toujours été fière d’avoir l’opportunité de représenter notre petit pays. Mon exemple est une source d’inspiration pour nos enfants. Changer de nationalité ? Non, ce n’est pas une option que j’envisage. Je ne veux pas trahir ces enfants. Bien sûr, je souhaite concourir à nouveau pour la Biélorussie, afin qu’ils puissent continuer à m’admirer. Pour qu’ils voient que si j’ai réussi à me hisser au plus haut niveau en partant d’un si petit pays, alors eux aussi peuvent accomplir de grandes choses. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 12:23