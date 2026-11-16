Aryna Sabalenka ne réalise sans aucun doute pas la meilleure saison de sa carrière, semblant avoir du mal à retrouver la confiance depuis ses dernières défaites en Grand Chelem.

Interrogée par le célèbre jour­na­liste, Piers Morgan, lors d’une émis­sion à la télé­vi­sion améri­caine au sujet de la guerre et de certaines joueuses russes qui changent de natio­na­lité pour pouvoir concourir sous un autre drapeau, la Biélorusse a expliqué qu’elle n’en­vi­sa­geait abso­lu­ment pas de suivre le même chemin. Très atta­chée à son pays, elle souhaite surtout conti­nuer à incarner un modèle pour les enfants de son pays. Extrait.

Aryna Sabalenka



- You are currently unable to compete under the Belarusian flag due to the war in Ukraine and Belarus’s support for Russia. However, there are other tour­na­ments ahead, and the Olympics. What are your hopes for the future ? Do you expect to be able to compete under… pic.twitter.com/WqwP4dPxgC — Sprinter Report (@SprinterReport) November 15, 2026

Piers Morgan : « Vous ne pouvez actuel­le­ment pas concourir sous le drapeau biélo­russe en raison de la guerre en Ukraine et du soutien apporté par la Biélorussie à la Russie. Cependant, d’autres tour­nois sont à venir, ainsi que les Jeux olym­piques. Quels sont vos espoirs pour l’avenir ? Pensez‐vous pouvoir à nouveau concourir sous votre propre drapeau ?

Aryna Sabalenka : J’ai toujours été fière d’avoir l’opportunité de repré­senter notre petit pays. Mon exemple est une source d’inspiration pour nos enfants. Changer de natio­na­lité ? Non, ce n’est pas une option que j’envisage. Je ne veux pas trahir ces enfants. Bien sûr, je souhaite concourir à nouveau pour la Biélorussie, afin qu’ils puissent conti­nuer à m’admirer. Pour qu’ils voient que si j’ai réussi à me hisser au plus haut niveau en partant d’un si petit pays, alors eux aussi peuvent accom­plir de grandes choses. »