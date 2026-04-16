Après avoir déclaré forfait pour le WTA 500 de Stuttgart, Aryna Sabalenka devrait lancer sa tournée sur terre battue à Madrid (du 21 avril au 3 mai), où elle est tenante du titre.

En atten­dant, la numéro 1 mondiales s’est confiée au maga­zine Esquire, évoquant notam­ment le contraste entre son atti­tude sur le court et sa person­na­lité en dehors, mais aussi sa décla­ra­tion polé­mique après sa défaite contre Coco Gauff en finale de la dernière édition de Roland‐Garros.

Esquire : « Après avoir perdu Roland‐Garros 2025 contre Coco Gauff, vous avez tenu des propos qui mini­mi­saient ses capa­cités. (« Elle a gagné le match non pas parce qu’elle a joué de manière incroyable, mais simple­ment parce que j’ai commis toutes ces erreurs. ») Cela a déclenché une polé­mique. Plus tard, vous avez posté une vidéo où vous dansiez avec elle. Qu’est-ce que cette expé­rience vous a appris ? »

Aryna Sabalenka : « Ça a été très diffi­cile. Quand je perds un match, je dois prendre le temps de me calmer avant d’aller en confé­rence de presse, car si je m’y rends tout de suite, je suis encore sous le coup de l’émotion. Lors de cette confé­rence de presse, je ne savais pas de quoi je parlais. Puis j’ai examiné les statis­tiques, j’ai discuté avec mon équipe, et j’en suis arrivée à une conclu­sion et à une opinion diffé­rentes. J’ai envoyé un message à Coco pour lui dire : ‘Écoute, je suis vrai­ment désolée.’ »