Après avoir déclaré forfait pour le WTA 500 de Stuttgart, Aryna Sabalenka devrait lancer sa tournée sur terre battue à Madrid (du 21 avril au 3 mai), où elle est tenante du titre.
En attendant, la numéro 1 mondiales s’est confiée au magazine Esquire, évoquant notamment le contraste entre son attitude sur le court et sa personnalité en dehors, mais aussi sa déclaration polémique après sa défaite contre Coco Gauff en finale de la dernière édition de Roland‐Garros.
Esquire : « Après avoir perdu Roland‐Garros 2025 contre Coco Gauff, vous avez tenu des propos qui minimisaient ses capacités. (« Elle a gagné le match non pas parce qu’elle a joué de manière incroyable, mais simplement parce que j’ai commis toutes ces erreurs. ») Cela a déclenché une polémique. Plus tard, vous avez posté une vidéo où vous dansiez avec elle. Qu’est-ce que cette expérience vous a appris ? »
Aryna Sabalenka : « Ça a été très difficile. Quand je perds un match, je dois prendre le temps de me calmer avant d’aller en conférence de presse, car si je m’y rends tout de suite, je suis encore sous le coup de l’émotion. Lors de cette conférence de presse, je ne savais pas de quoi je parlais. Puis j’ai examiné les statistiques, j’ai discuté avec mon équipe, et j’en suis arrivée à une conclusion et à une opinion différentes. J’ai envoyé un message à Coco pour lui dire : ‘Écoute, je suis vraiment désolée.’ »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 11:46