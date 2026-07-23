Alors qu’elle traverse actuellement une période compliquée (battue en quarts de finale de Roland‐Garros et en huitièmes à Wimbledon) et qu’elle n’a toujours pas remporté le moindre Grand Chelem en 2026, Aryna Sabalenka était récemment de passage sur la chaîne russe, First&Red, pour évoquer cette première partie de saison et plein d’autres sujets.
Questionnée sur sa relation avec ses compatriotes lors des différents tournois à travers le monde, la Biélorusse a fait part de fierté et à refuter toutes sortes d’animosité. Extraits.
Quand tu rencontres des Biélorusses lors de différents tournois à l’étranger, quand ils viennent te parler, que te disent‐ils généralement ? Ont‐ils le sentiment d’être liés à leur pays à travers toi ?
Eh bien oui, en fait, ils expriment très souvent leur fierté, leur gratitude pour quelque chose. Et puis ils sont tous très gentils, très joyeux, pleins de joie de vivre. Je ne sais pas, je n’ai encore jamais rencontré un seul Biélorusse qui m’ait, pour parler crûment, dit d’aller me faire voir ou qui se soit montré désagréable envers moi ou les autres. Je n’ai jamais vécu cela.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 14:44