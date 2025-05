Pour triom­pher sur le court, ce n’est pas seule­ment une bataille physique, mais aussi mentale. Aryna Sabalenka, l’a parfai­te­ment compris. Toujours très souriante et de bonne humeur en dehors des courts, la numéro 1 mondiale peut devenir une vraie « peste » sur le terrain.

Avec ses cris inces­sants pendant les échanges, la Biélorusse met tous les ingré­dients pour rentrer dans la tête des joueuses. Un compor­te­ment opposé à sa person­na­lité, ce qu’elle assume complè­te­ment, dans des propos rapportés par Championnat.

« Je peux dire que je suis une personne très désa­gréable sur le terrain, je suis vrai­ment méchante. Enfin, pas méchante, non, très tenace, avec du tempé­ra­ment. Chiante, j’ima­gine. Je veux dire, garce, oui. C’est comme ça qu’on m’ap­pelle ici. Je suppose que j’ai de l’avi­dité spor­tive et de la téna­cité. Je pense qu’il faut être méchante. Bien sûr, vous pouvez être une bonne personne, une bonne fille en dehors du terrain, mais sur le terrain, vous devez être en colère, affamée, avide et très désagréable. »