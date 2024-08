Après avoir manqué Wimbledon et les Jeux Olympiques à cause d’une bles­sure, Aryna Sabalenka a envie de réaliser un beau parcours à Toronto.

La Biélorusse a d’ailleurs bien lancé son tournoi en battant ce jeudi la Chinoise Yuan sans trem­bler, 6–2, 6–2.

Sabalenka se montre comme à son habi­tude très à l’aise sur dur, elle qui a remporté les deux dernières éditions de l’Open d’Australie. Et pour­tant, la troi­sième joueuse mondiale avait déclaré très récem­ment qu’elle préfé­rait certai­ne­ment jouer sur terre battue, malgré ses meilleurs résul­tats sur les surfaces rapides.

« J’adore jouer sur terre battue. Je ne sais pas pour­quoi les gens pensent que ce n’est pas ma meilleure surface. Je me sens proba­ble­ment mieux sur terre battue que sur dur, pour être honnête. Mais oui, en termes de résul­tats, je suis meilleure sur dur. La terre battue est un tennis diffé­rent. Les échanges sont plus longs, il faut construire un point. Physiquement, après avoir joué sur terre, on est proba­ble­ment meilleures, parce qu’a­près avoir joué des échanges aussi longs, on se sent beau­coup mieux. Je suppose que c’est ce que je retiens, c’est que mes capa­cités physiques sont proba­ble­ment meilleures. »