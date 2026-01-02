Dans la foulée de son sacre à l’Open d’Australie 2022, Ashleigh Barty, numéro une mondiale et au sommet de sa carrière, annonçait à la grande surprise la fin de sa carrière, à seulement 25 ans.
Depuis son éloignement des courts, la triple championne du Grand Chelem a donné naissance à ses deux premiers enfants, et reprend occasionnellement la raquette en main pour disputer des exhibitions.
Lors d’un entretien accordé au New Daily, l’Australienne est revenue sur ce qui lui manquait dans le tennis de haut niveau.
« Il y a beaucoup de choses qui me manquent dans le tennis, et beaucoup d’autres qui ne me manquent pas. Je pense que c’est uniquement parce que je suis très reconnaissant d’avoir pu vivre les deux expériences : être au cœur de l’action et pouvoir maintenant en profiter en tant que spectateur. Ce sont probablement les petits moments où votre équipe se rassemble qui me manquent. Vous êtes ensemble sur le court d’entraînement, vous êtes à la salle de sport. Vous travaillez vraiment dur ensemble, vous êtes poussés dans des situations vraiment difficiles et vous les surmontez ensemble ».
