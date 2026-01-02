Dans la foulée de son sacre à l’Open d’Australie 2022, Ashleigh Barty, numéro une mondiale et au sommet de sa carrière, annon­çait à la grande surprise la fin de sa carrière, à seule­ment 25 ans.

Depuis son éloi­gne­ment des courts, la triple cham­pionne du Grand Chelem a donné nais­sance à ses deux premiers enfants, et reprend occa­sion­nel­le­ment la raquette en main pour disputer des exhibitions.

Lors d’un entre­tien accordé au New Daily, l’Australienne est revenue sur ce qui lui manquait dans le tennis de haut niveau.

« Il y a beau­coup de choses qui me manquent dans le tennis, et beau­coup d’autres qui ne me manquent pas. Je pense que c’est unique­ment parce que je suis très recon­nais­sant d’avoir pu vivre les deux expé­riences : être au cœur de l’ac­tion et pouvoir main­te­nant en profiter en tant que spec­ta­teur. Ce sont proba­ble­ment les petits moments où votre équipe se rassemble qui me manquent. Vous êtes ensemble sur le court d’en­traî­ne­ment, vous êtes à la salle de sport. Vous travaillez vrai­ment dur ensemble, vous êtes poussés dans des situa­tions vrai­ment diffi­ciles et vous les surmontez ensemble ».