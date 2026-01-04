Presque quatre ans après avoir mis un terme à sa carrière à seule­ment 28 ans et au sommet de son art, Ashleigh Barty a récem­ment accordé une inter­view à The New Daily dans laquelle elle donne de ses nouvelles tout en évoquant sa vie de retraitée. Et visi­ble­ment, les voyages à répé­ti­tion ne lui manquent pas du tout.

« Je ne regrette pas du tout ma vie de nomade, c’est certain. J’ai toujours été très casa­nière et j’adore être chez moi. J’adore passer du temps avec mes enfants, mes sœurs, mes nièces et mon neveu. Je suis très, très heureuse de mener une vie ennuyeuse et heureuse. Évidemment, ma prio­rité et mon objectif numéro un en ce moment sont de profiter de mes enfants et de ma famille, de les voir grandir et évoluer. J’adore ma vie. J’adore mes enfants. J’adore les regarder apprendre et essayer de nouvelles choses, et j’ai hâte de profiter des prochaines années avec eux. »